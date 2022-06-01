В Беларуси дорожают крупы, детское питание, макароны, растительное масло и мука 10 1.06.2022, 9:06

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Лукашистские «профсоюзы» посоветовали белорусам питаться костными наборами.

В Беларуси в мае многие позиции товаров продолжают дорожать, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на провластную Федерацию профсоюзов Беларуси (ФПБ).

По отношению к февралю 2022-го более чем на 12% выросли цены на крупы, на 25% подорожали каши для детского и диетического питания, более чем на 18% выросла цена на макароны, а еще на 15% подорожали растительное масло и мука.

При этом в ФПБ отметили, что цены на свинину на кости «сохранились на прежнем уровне».

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