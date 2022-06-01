«У Путина действительно проблемы со здоровьем, его окружению стоит задуматься» 7 1.06.2022, 9:19

6,950

Перспективы устранения главы Кремля становятся все более реальными.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что вбросы о смерти и смертельных болезнях российского диктатора Владимира Путина - это информационная кампания.

Об этом он заявил во время эфира с Марком Фейгиным во вторник, передает УНИАН.

В частности, Фейгин спросил, как Арестович расценивает информацию в СМИ о болезнях и даже смерти Путина. По убеждению советникам Ермака, это информационная кампания, направленная на влиятельное окружение диктатора. Такая информация якобы побуждает приближенных к Путину лиц "задуматься о перспективе его устранения".

"Он (Путин - УНИАН) же не вечен. Что вы будете делать, когда все это закончится. Здесь вопрос персональной вины. Что вы делали при Путине? Когда он одобрял все эти людоедские решения? Вы были участником или противодействовали?", - сказал Арестович.

Он отметил, что пока режим Путина не упал, поэтому его влиятельное окружение не думает о персональной вине.

"Это, безусловно, информационная кампания. Она направлена на то, чтобы каждая персона в окружении Путина задумалась о своих персональных перспективах после того, когда Путин уйдет как политическая фигура в небытие. Это, кстати, хорошая история, поскольку у него действительно проблемы со здоровьем. Это видно невооруженным глазом. А степень этих проблем - дело нечеткое. В любом случае, он не молодеет. Это подсказывает публике, что надо задуматься... Мы помним, как умирал Сталин. Ему просто не оказали помощь", - добавил Арестович.

Напомним, последние несколько недель в СМИ публикуют информацию о борьбе президента России с раком. Телеграм-канал Generall SVR сообщил, что в середине мая диктатору даже была проведена плановая операция.

Как пишет издание Mirror многие эксперты считают, что на самом деле Путин начал лечение от рака еще до начала своего вторжения в Украину, а первая операция была сделана как раз в феврале 2022 года. Вероятно, после того, как она прошла успешно, он и нашел в себе силы принять решение начать широкомасштабную войну против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».