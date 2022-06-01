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Ученые назвали количество чашек кофе, продлевающее жизнь для 29% людей

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  • 1.06.2022, 9:25
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Ученые назвали количество чашек кофе, продлевающее жизнь для 29% людей

При этом не важно, добавляют ли они в напиток сахар.

Взрослые, ежедневно выпивающие 2,5-4,5 чашки кофе с меньшей вероятностью умрут в ближайшие семь лет, по сравнению с теми, кто не употребляет напиток. Риск смерти у кофеманов ниже на 29%. При этом не важно, добавляют ли они сахар.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Южного медицинского университета в Гуанчжоу.

Результаты получены на основе анализа данных 171 тысячи человек из базы Британского Биобанка. Китайские ученые отслеживали судьбу добровольцев в течение семи лет с 2009 года.

«Из-за наблюдательного характера этого исследования нельзя считать его выводы окончательными. Результаты могут быть связаны с тем, что любители кофе в целом более богаты и ведут более здоровый образ жизни, чем те, кто не употребляет напиток», — предупредил профессор метаболической медицины Навид Саттар.

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