В Беларуси с 1 июня поменялись сразу три тарифа за коммунальные услуги 6 1.06.2022, 9:35

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На сколько вырастет сумма в жировках?

В Беларуси с 1 июня меняются тарифы на теплоснабжение, газ и электричество, напомнили на портале коммунальной грамотности населения.

Тарифы услуг для населения корректируются для белорусов. Например, выросли тарифы теплоснабжения субсидируемые государством: с 21,9245 белорусского рубля до 23,859 белрубля за 1 гигакалорию (Гкал).

Также с 1 июня белорусы будут платить за природный газ по единому тарифу, так как отменяется дифференция тарифов летом и в отопительный сезоны. Сообщалось, что единый тариф за газ в Беларуси ввели для упрощения администрирования расчетов с населением. Здесь мы подробнее писали, как изменится оплата за газ и какие будут цены для тех, у кого дома газовые котлы, газовые плиты или подогрев воды, а также стоимость для тех, кто превышает лимиты потребления.

Раздельные дифференцированные тарифы остаются в Беларуси при оплате электроэнергии, но с 1 июня цена электричества вырастет. Например, с начала лета корректируется тариф на электричество, которое используется, кроме прочего, для обогрева квартиры или дома. В домах без централизованной горячей воды и газа электричество для обогрева будет стоить 0,1003 белорусского рубля по одноставочному тарифу и 0,0433 белрубля при наличии отдельного счетчика. Дифференцированный тариф с 1 июня: 0,0702 при минимальных нагрузках, 0,1304 белрубля при максимальных нагрузках.

Ранее в Минэнерго предупреждали о том, что в Беларуси снижаются объемы потребления природного газа.

Еще стало известно, что для белорусов хотят ввести налог на мусор по 5 рублей на семью из трех человек.

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