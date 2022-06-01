закрыть
1 июня 2022, среда, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси с 1 июня поменялись сразу три тарифа за коммунальные услуги

6
  • 1.06.2022, 9:35
  • 7,524
В Беларуси с 1 июня поменялись сразу три тарифа за коммунальные услуги

На сколько вырастет сумма в жировках?

В Беларуси с 1 июня меняются тарифы на теплоснабжение, газ и электричество, напомнили на портале коммунальной грамотности населения.

Тарифы услуг для населения корректируются для белорусов. Например, выросли тарифы теплоснабжения субсидируемые государством: с 21,9245 белорусского рубля до 23,859 белрубля за 1 гигакалорию (Гкал).

Также с 1 июня белорусы будут платить за природный газ по единому тарифу, так как отменяется дифференция тарифов летом и в отопительный сезоны. Сообщалось, что единый тариф за газ в Беларуси ввели для упрощения администрирования расчетов с населением. Здесь мы подробнее писали, как изменится оплата за газ и какие будут цены для тех, у кого дома газовые котлы, газовые плиты или подогрев воды, а также стоимость для тех, кто превышает лимиты потребления.

Раздельные дифференцированные тарифы остаются в Беларуси при оплате электроэнергии, но с 1 июня цена электричества вырастет. Например, с начала лета корректируется тариф на электричество, которое используется, кроме прочего, для обогрева квартиры или дома. В домах без централизованной горячей воды и газа электричество для обогрева будет стоить 0,1003 белорусского рубля по одноставочному тарифу и 0,0433 белрубля при наличии отдельного счетчика. Дифференцированный тариф с 1 июня: 0,0702 при минимальных нагрузках, 0,1304 белрубля при максимальных нагрузках.

Ранее в Минэнерго предупреждали о том, что в Беларуси снижаются объемы потребления природного газа.

Еще стало известно, что для белорусов хотят ввести налог на мусор по 5 рублей на семью из трех человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников