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Пенсионная «ловушка»: почему в Беларуси надо быстро оформлять пенсию родившимся в ноябре-декабре

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  • 1.06.2022, 9:57
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Пенсионная «ловушка»: почему в Беларуси надо быстро оформлять пенсию родившимся в ноябре-декабре

В «переходный период» требования к пенсионному возрасту и стажу действуют в течение года.

В 2022 году пенсионный возраст достиг пока максимальной для Беларуси отметки – 63 года для мужчин и 58 лет для женщин, и по плану это возрастной ценз для выхода на пенсию сохранится до 2025 года.

По информации Минтруда и соцзащиты Беларуси, во второй половине 2022 года, то есть с июня по декабрь, на пенсию могут претендовать мужчины, родившиеся во второй половине 1959 года и женщины, родившиеся во второй половине 1964 года. Для выхода на пенсию в 2022 году им надо иметь страхового стажа 18,5 лет и предоставить справки о полученной заработной плате за последние 28 лет. В следующие три года страховой стаж будет увеличиваться каждый год на полгода и к 2025 году достигнет 20 лет. Каждый год на год будет увеличиваться и срок, за который надо будет предоставить справку о зарплате пока к 2025 году не достигнет 31 года.

Неожиданность с начислением пенсии может поджидать людей, которые родились в конце года, например, в ноябре или декабре, и которые долго собирали документы и не сразу обратились за оформлением пенсии.

- В течение переходного периода (а это с 2017 по 2025 год – Ред.) требования к пенсионному возрасту и стажу действуют в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), на который они предусмотрены. Поэтому важна дата обращения за пенсией, - уточняют в Минтруда и соцзащиты.

Например, если работник-мужчина может выйти на пенсию в декабре 2022 года, ему исполнится 63, и страхового стажа у него необходимые 18,5 лет, но с документами о начислении пенсии он обратится в управление соцзащиты по месту жительства в январе 2023 года, то для определения его права на пенсию будут применяться новые требования к страховому стажу, действующие начиная с 1 января 2023 года, а это 19 лет страхового стажа и справки о зарплате за 29 лет работы. То есть время, по сравнению с декабрем 2022 года, увеличится по страховому стажу на полгода, по подтверждению зарплаты на 1 год.

Кстати, рассказываем, почему в Беларуси за два года до пенсии важно следить за датой, когда истекает трудовой контракт (здесь подробнее). И еще почему документы на оформление трудовой пенсии в Беларуси советуют собирать за полгода до наступления пенсионного возраста (здесь нюансы).

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