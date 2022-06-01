Макрон: Вслед за нефтью Путина ждет еще одно эмбарго 10 1.06.2022, 9:58

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фото: getty images

Президент Франции анонсировал новые санкции против РФ.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти.

Об этом сообщает Ouest-France.

Президент Франции отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

Макрон также подчеркнул, что Франция будет работать над тем, чтобы разблокировать поставки украинского зерна. Он также подтвердил, что под новые санкции попадут российский олигархи, а "Сбербанк" будет отключен от SWIFT.

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