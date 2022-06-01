В Беларуси готовят новые «сюрпризы» для школьников и учителей 11 1.06.2022, 10:14

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Форма будет обязательной для всех?

В Беларуси дошколят и школьников заставят слушать гимн и поднимать государственный флаг. В планах — и введение обязательной школьной формы. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец в интервью SB.by.

По словам министра образования, будет усилен контроль за использованием телефонов — учащимся придется оставить их в специально оборудованных местах, а мобильные можно будет использовать только в учебных целях, например при считывании QR-кодов.

Контроль за внешним видом тоже будет усилен. В данный момент ведомство прорабатывает внедрение с 1 сентября наступающего учебного года единых элементов школьной одежды для конкретного учреждения.

«Рассмотрим возможность введения обязательной школьной формы с 2023 года», — добавил Иванец.

В интервью зашла речь и о патриотическом воспитании. Иванец сообщил, что в каждой школе откроют музей или музейную комнату.

Кроме того, подготовлен приказ, в котором предусмотрено проведение на постоянной основе торжественных линеек с обязательным прослушиванием государственного гимна, поднятием (выносом) государственного флага в дни государственных праздников и праздничные дни Беларуси (День народного единства, День защитников Отечества и Вооруженных Сил, День Конституции, День Победы, День труда, День Государственного герба и Государственного флага, День Независимости).

«Это будет происходить в учреждениях дошкольного, общего среднего, среднего специального, профессионально-технического, высшего образования, а также в летних оздоровительных лагерях, студенческих отрядах. В школах и гимназиях будут исполнять гимн и поднимать флаг перед началом и в конце каждой четверти, во время проведения церемонии вручения документов об образовании. А в летних оздоровительных лагерях, лагерях студотрядов — перед началом и в конце смены», — рассказал министр образования.

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