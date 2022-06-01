«Окружению Лукашенко стоит задуматься, что проблему можно решить табакеркой» 3 1.06.2022, 10:20

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Холуи и «ябатьки» и стали резко прозревать.

Из-за западных санкции и войны в Украине режим Лукашенко оказался в сложнейшей экономической ситуации за все время своего существования. В коридорах белорусской власти царит полная растерянность.

Сайт Charter97.org посмотрел, что об этой ситуации думают читатели.

«Сегодня синепал собрал своих холуев на очередное совещание. Как выходить из кризиса, как обойти санкции. Вот уже 30 лет своей безграничной власти он творит дичь, а холуи потом ищут пути минимизации потерь от действий психопата. И синепалый привык к такой модели поведения и управления, думает, что вечно так будет крутиться ужом на сковороде. Но сколько веревочки не виться... Холуи уже бессильны что-либо сделать, конец приближается незаметно, но неумолимо. Сколько бы узурпатор не тряс своих холуев всех уровней, требуя от них решений, сколько бы не летал в Кремль, а конец один — экономический коллапс. И самое время задуматься окружению синепала, что все проблемы можно решить наручниками или табакеркой. Другого выхода нет, сколько вы там не совещайтесь».

«Если верить Головченко, то санкции идут только на пользу. Санкции укрепляют, развивают и способствуют укреплению и развитию. Дилемма у Лукашенко — невозможная для решения. Или выпускать с полной реабилитацией всех политических, для которых не хватает тюрем, выходить из войны с Украиной, собирать манатки и валить соседом к Януковичу, или полностью останавливать крупные предприятия».

«На предприятиях заставляют людей подписывать «письмо в ЮНЕСКО» об отмене санкций. Чинуши придумали, что люди должны жалобно скулить, что им плохо: «Отмените санкции, ну пожалуйста». Такие большие, а в сказки верят. Уберите первопричину санкций и будет вам счастье. Никакой скулеж не поможет их отменить».

«Не понял, а кто это говорил, что санкции очень полезные? Извлекайте пользу, тараканьи слуги».

«Для них Беларусь — это средство жить не по средствам. Страну загнали в ж..., народ нищий, а сами очень даже неплохо устроились паразитировать и вешать народу лапшу на уши про «стабильность» и «страну для жизни». Цирк в Беларуси заканчивается, но клоуны еще есть. И это злые клоуны».

«Как бы это организовать, чтобы деток и родственничков белорусских чиновников и ментов не выпускали из страны. Пусть живут в созданной ими системе. А то я уже наблюдаю, как деток и женушек начинают вывозить из страны, английский учат и в западные универы отправляют. Сидеть тут и хавать то, что сделали: под санкциями, без западных продуктов и по цене в три дорога».

«Взвыли, потому что вся экономика выстроена не для развития страны и улучшения благосостояния ее граждан, а целиком и полностью для обслуживания исключительно режима, его чиновничьей вертикали власти и силового ресурса. Режим работает только на самого себя. Гражданам, большинству населения, достаются лишь крохи».

«Последние 20 лет белорусское правительство играло в «сборочный цех». В отличие от СССР, поставки материалов и комплектующих на 75% были из стран теперь «недружественных». В условиях эмбарго со стороны этих стран, легко оценить перспективы луканомики».

«Кончились кредиты и кончилось экономическое «чудо» в Беларуси. И «ябатьки», и холуи стали резко прозревать».

«Впрочем, санкции для самоизбранного — больная и нервная тема. Они приказам из Дроздов неподвластны. А вот трон, удерживаемый синими руками, все сильнее надо держать, а руки все синее и не каменные. А тут еще и суд Гааги маячит. Процесс запущен. Оттого и пена».

«А теперь вопрос — если экспорт сократится на 15 миллиардов долларов, то какой будет курс доллара? Правильно, уважаемые знатоки, курс доллара будет 10, 20, 50... и вплоть до бесконечности. Только если импорт сократят на 15 миллиардов долларов, потому что ВВП рухнет до 30 млрд, а зарплаты будут по 100-50 долларов. И это в лучшем сценарии, в худшем нас ждет Зимбабве и Венесуэла с тачками денег и отсутствием туалетной бумаги в магазинах».

«Снятие или ослабление санкций проталкивают только предатели, купленные кремлевской бандой».

«Что значит снять санкции? Нужно добавить. Тогда Лукашенко начнет уговаривать Путина прекратить войну. Как уговаривал начать. Белорусы относятся к войне в Украине очень негативно. Мало санкций одних, мало. Где-то замаячил трибунал».

«Самозванец-психопат куражится, пытаясь прикрыть свой параноидальный ужас от неотвратимо приближающегося возмездия».

«Все встанет на свои места, когда международное сообщество признает режим в Беларуси оккупационным. Все признаки для этого есть. Тогда можно смело душить этот режим санкциями. Надо отделить мух от котлет, как говорил Путин. А пока путинско-лукашенковские мухи сидят на народной котлете Беларуси».

«Режим Лукашенко следует рассматривать как нелегитимный и предательский по отношению к белорусскому народу, как оккупационный режим Кремля, проводящий геноцид и террор коренного населения. Никаких уступок террористам быть не должно».

«Фашистскую гадину надо давить до конца, а простой народ, глядя в кошелек и в холодильник, лишний раз задумается, как он живет и под чьим руководством он пришел к такой жизни».

«Ни на какой компромисс с убийцами и бандитами у белорусской власти идти нельзя — эти преступники сегодня отпустят тысячу или четыре тысячи, а завтра загребут восемь тысяч. Никаких переговоров, только сила и давление смогут оторвать от кожи этих присосавшихся паразитов!»

«Санкциями нужно додавить гада, чтобы ему не на что было содержать своих «оловянных солдатиков». А потом народ сам с ним разберется», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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