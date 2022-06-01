Что изменил в управлении российской армией «сирийский мясник» Дворников? 2 1.06.2022, 10:31

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Александр Дворников

Анализ западных экспертов.

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным новый командующий оккупационной армией России Александр Дворников, которого называют «сирийским мясником», существенно ничего не изменил в войне с Украиной. Об этом пишет The New York Times.

Западные эксперты отметили, что Дворникову удалось немного упорядочить хаос в управлении войсками РФ, который привел к очевидному полному провалу первого массового наступления россиян. После его вмешательства пилоты армии-оккупанта стали координировать свои действия с наземными войсками, чтобы их цели и задачи совпадали. Также российские подразделения начали обсуждать друг с другом общие цели.

Вот только Дворников не сумел изменить характер российской армии, которая все еще работает по принципу доктрин, тянущийся со времен Советского Союза.

В то же время, по словам американских военных, украинцы после семи лет обучения вместе с военнослужащими из США и других стран НАТО следуют более западному методу и оказались особенно ловкими в адаптации к обстоятельствам.

В начале апреля президент России Владимир Путин назначил командующего Южным военным округом России генерала армии Александра Дворникова командующим войсками в Украине. 60-летний Дворников был первым командующим военными операциями России в Сирии после того, как Путин отправил туда войска в сентябре 2015 года, чтобы поддержать правительство президента Сирии Башара Асада.

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