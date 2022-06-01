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Что изменил в управлении российской армией «сирийский мясник» Дворников?

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  • 1.06.2022, 10:31
  • 7,008
Что изменил в управлении российской армией «сирийский мясник» Дворников?
Александр Дворников

Анализ западных экспертов.

Назначенный президентом РФ Владимиром Путиным новый командующий оккупационной армией России Александр Дворников, которого называют «сирийским мясником», существенно ничего не изменил в войне с Украиной. Об этом пишет The New York Times.

Западные эксперты отметили, что Дворникову удалось немного упорядочить хаос в управлении войсками РФ, который привел к очевидному полному провалу первого массового наступления россиян. После его вмешательства пилоты армии-оккупанта стали координировать свои действия с наземными войсками, чтобы их цели и задачи совпадали. Также российские подразделения начали обсуждать друг с другом общие цели.

Вот только Дворников не сумел изменить характер российской армии, которая все еще работает по принципу доктрин, тянущийся со времен Советского Союза.

В то же время, по словам американских военных, украинцы после семи лет обучения вместе с военнослужащими из США и других стран НАТО следуют более западному методу и оказались особенно ловкими в адаптации к обстоятельствам.

В начале апреля президент России Владимир Путин назначил командующего Южным военным округом России генерала армии Александра Дворникова командующим войсками в Украине. 60-летний Дворников был первым командующим военными операциями России в Сирии после того, как Путин отправил туда войска в сентябре 2015 года, чтобы поддержать правительство президента Сирии Башара Асада.

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