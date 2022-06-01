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Ликвидирован оккупант, который оправдывал Бучанскую резню

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  • 1.06.2022, 10:40
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Ликвидирован оккупант, который оправдывал Бучанскую резню

Захватчик приехал в Украину из Челябинской области РФ.

На войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

Смерть оккупанта подтвердила его мать Лариса Владимировна российскому изданию 74.RU, а также представители местного военкомата и совета депутатов.

В своих соцсетях Рябов писал: "Мы, конечно, не виноваты в Буче, но они это заслужили".

Егор Рябов проживал в городе Аша Челябинской области. Парень окончил Ашинский техникум по специальности "электрик". Он подписал контракт 8 ноября 2021 года.

"Изначально был в Чебаркуле, до 20-х чисел апреля. Он был рядовой электрик-водитель взвода управления... После контракта планировал поступать в институт, продолжить профильное образование", – рассказала Лариса Рябова.

Российский оккупант был ликвидирован 19 мая.

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