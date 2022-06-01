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Королева Елизавета II попала в шторм на самолете

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  • 1.06.2022, 10:43
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Королева Елизавета II попала в шторм на самолете

Пилот приземлился со второй попытки.

Королева Великобритании Елизавета II попала в шторм на самолете. Проливной дождь и гром помешали пилоту приземлиться с первого раза, поэтому он пошел на второй круг. Сейчас Ее Величество в безопасности. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Сообщается, что 13-местный самолет Королевы совершил попытку сесть на базе RAF Northolt на северо-западе Лондона. Однако из-за грозы, дождя и сильного ветра посадить самолет с первого раза не удалось, после чего пилот поднял судно в воздух и ожидал команды диспетчера, чтобы попытаться сесть во второй раз.

Спикер Букингемского дворца подтвердил данную информацию, однако уверил, что Елизавета II в безопасности.

"В подобных обстоятельствах вы ничем не рискуете, и было правильно прервать посадку при ударе молнии", - рассказал собеседник агентства Daily Mail.

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