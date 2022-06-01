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Что произошло с белорусской экономикой в 2022 году?

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  • 1.06.2022, 10:45
  • 1,928
Что произошло с белорусской экономикой в 2022 году?

Озвучены прогнозы экспертов.

Прямое влияние западных санкций затронуло около 20% белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть. Поэтому ВВП Беларуси в январе–апреле уже снизился на 2,1%, пишет belmarket.by.

Вице-премьер Николай Снопков называет три канала влияния санкций:

первый — на движение товара, прямые торговые ограничения на поставку отдельных видов продукции, логистические и финансовые рестрикции, которые сужают экспорт даже несанкционных товаров;

второй — запрет импорта из недружественных стран, в том числе технологий и оборудования;

третий — отключение от SWIFT ряда крупных банков, запрет операций с Национальным банком, ограничение доступа на финансовые рынки.

С июня премиальный европейский рынок будет закрыт для древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин, а это порядка 1,8 млрд долларов экспортной выручки. Санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются властями в 14 млрд долларов потерь экспортной выручки до конца года, или около 30% снижения экспорта.

По итогам 5 месяцев 2022 года наиболее существенно снизились объемы продаж калийных удобрений и нефтепродуктов. Ситуация с их экспортом негативно сказалась на транспортной отрасли и оптовой торговле.

Давление усилилось и на все виды транспорта: автомобильный и железнодорожный просели в грузообороте. Полностью прекращены перевозки в украинском направлении. Страны Евросоюза ввели ограничения для белорусских компаний на перевозки грузов в пределах ЕС, в том числе транзитом. Также ЕС запретил использовать их воздушное пространство. В Беларуси з 10 авиаперевозчиков осталось 3 – «Белавиа», «Узбекистан Эйрвейс» и «Аэрофлот». «Белаэронавигация» за 4 месяца обслужила в 2 раза меньше полетов.

В майском макроэкономическом прогнозе Евразийского банка развития говорится, что экономика Беларуси в 2022 году упадет на 6,5%. Последствия ограничений со стороны ряда западных стран, разрывы производственных и логистических цепочек, а также спад российской экономики могут привести к потере около 10 млрд долларов (или примерно 20%) экспорта товаров и услуг в текущем году.

Эксперты ЕАБР прогнозируют, что вторичными эффектами падения белорусского ВВП станут сокращение доходов предприятий и населения, рост неполной занятости и безработицы, углубление спада инвестиций и сжатие потребительского спроса. Инфляция в Беларуси в текущем году может вырасти до 18%. В ЕАБР ожидают, что ставка рефинансирования в 2022 году будет на уровне 12–15%, несмотря на существенное ускорение инфляции.

В Евразийском банке развития считают, что в среднесрочной перспективе у Беларуси преобладают риски затяжного экономического спада. При неблагоприятном развитии событий падение ВВП Беларуси в 2022 году превысит 10%.

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