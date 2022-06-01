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В Совете Федерации России заявили, что готовы подписать мирное соглашение с Киевом

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  • 1.06.2022, 10:53
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В Совете Федерации России заявили, что готовы подписать мирное соглашение с Киевом
Валентина Матвиенко

Кремль хочет переговоров?

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения на территорию независимой Украины Россия заявила о том, что готова к переговорам с Украиной для достижения мирного соглашения.

Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает УНИАН со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы войну и привело к миру", - сказала Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика в Мапуту.

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