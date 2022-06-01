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Около 30 700 военных и 175 вертолетов: названы потери РФ в войне против Украины

  • 1.06.2022, 10:54
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Около 30 700 военных и 175 вертолетов: названы потери РФ в войне против Украины

Оперативная информация от Генштаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 30 700 своих военных убитыми. Также было уничтожено 175 вражеских вертолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 30700 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1361 (+3) ед,

боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,

артиллерийских систем - 659 (+10) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 94 (+1) ед,

самолетов - 208 (+0) ед,

вертолетов - 175 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 519 (+4),

крылатые ракеты - 120 (+0),

корабли / катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2290 (+15) ед,

специальная техника - 49 (+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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