Около 30 700 военных и 175 вертолетов: названы потери РФ в войне против Украины
- 1.06.2022, 10:54
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Оперативная информация от Генштаба ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 30 700 своих военных убитыми. Также было уничтожено 175 вражеских вертолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составляют:
личного состава - около 30700 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1361 (+3) ед,
боевых бронированных машин 3343 (+41) ед,
артиллерийских систем - 659 (+10) ед,
РСЗО - 207 (+0) ед,
средства ПВО - 94 (+1) ед,
самолетов - 208 (+0) ед,
вертолетов - 175 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 519 (+4),
крылатые ракеты - 120 (+0),
корабли / катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2290 (+15) ед,
специальная техника - 49 (+1).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.