Карбалевич: Вооруженные люди могут стать угрозой для режима 1 1.06.2022, 11:00

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Валерий Карбалевич

В один момент они могут выйти из-под контроля правителя.

С точки зрения обычной логики, в Беларуси происходят все более удивительные вещи. 27 мая министр обороны Виктор Хренин заявил, что по поручению Лукашенко в стране будет создано народное ополчение, пишет в колонке для «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

Что это такое, не до конца понятно. Ведь в белорусском законодательстве и директивных документах такого термина нет. О народном ополчении можно прочитать разве что в книгах по истории. В Беларуси уже есть какой—то подобный институт, и называется он «территориальная оборона».

Чем народное ополчение отличается от «территориальной обороны», вряд ли понимает министр да и сам Александр Лукашенко. Пока что это голая идея. И то, что она появилась, довольно примечательно.

Другой факт из этого же ряда. 29 мая второй министр Вадим Синявский, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сообщил, что до 15 июня сотрудники его ведомства получат табельное оружие.

Зачем пожарным пистолеты? Оказывается, для борьбы с массовыми беспорядками и на случай внешней агрессии. Так и представляешь, как сотрудники МЧС с пистолетами остановят агрессора.

Общее, что объединяет упомянутые два факта — это стремление властей максимально расширить в стране количество людей с оружием. Мол, чем больше, тем лучше. Массы силовых ведомств (минимум восемь структур с правом оперативно—розыскной деятельности), оказывается, мало для гарантий безопасности и душевного спокойствия одного человека.

Логика здесь понятна и очевидна. Если насилие возводится в культ, превращается в универсальный способ решения всех проблем в стране, то милитаризация госаппарата и вообще всей общественной жизни становится магистральным направлением государственной политики. Идеальная модель такого государства — это крепость в осаде.

Стоит отметить, что милитаризация общественной жизни, огромная роль и удельный вес силовых структур в политической системе — это отличительная и очень познавательная особенность всех недемократических режимов. И к 2020 году Лукашенко стремился превратить страну в одну большую казарму, в которой все чиновники должны жить и работать по военному уставу, использовать механизм мобилизации для решения социальных и экономических задач.

Можно вспомнить некоторые директивные указания из его уст:

«Облик государственных органов должен соответствовать военному времени»;

«Приведите государственный аппарат и аппараты на местах в надлежащий вид, чтобы они работали так, как военные люди, потому что государственный служащий — тот же военнослужащий»;

«Если село не будет переведено на военные рельсы, если вы не обеспечите нормальную зимовку скота, то тогда будет окончательно загублено национальное производство»;

«Вводите воинскую дисциплину, ставьте задачи — от крестьян до руководителей исполкомов».

А после 2020 года милитаризация общественной жизни приобрела гораздо больший масштаб. Силовые структуры стали системообразующим элементом лукашенковского государства. Значительно вырос масштаб насилия.

Однако попытки Лукашенко максимально расширить количество людей с оружием может в момент политического кризиса дать обратный эффект.

Ибо будет уменьшаться их политическая лояльность. Здесь работает обратно пропорциональная зависимость. Люди с оружием, вышедшие из подчинения правителя, — это большой риск для режима.

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