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Свобода победит имперскую гордыню

  • Леонид Невзлин
  • 1.06.2022, 11:03
  • 1,678
Свобода победит имперскую гордыню
Леонид Невзлин

История никогда никого ничему не учила, но дает явную надежду.

Свобода – вовсе не то качество, которое ценилось на протяжении всей человеческой истории. В разные времена в разных странах находились ценности более важные – традиционные, религиозные, державные, собственнические или престижные.

Но в тех случаях, когда свобода становилась важнейшей ценностью для общества, она побеждала непобедимых, казалось, врагов.

Никто и подумать не мог, но раздираемый внутренней враждой союз ополчений маленьких греческих полисов победил величайшую несметную армию владевших всем известным миром персов. Греки сражались за свою свободу.

Никто и подумать не мог, но всеми побежденные и не умевшие договориться друг с другом евреи изгнали огромную и закаленную в боях армию мощнейшей державы Селевкидов. Евреи сражались за своего бога и свою свободу.

Никто и подумать не мог, но дикие и разобщенные германские племена уничтожили в Тевтобургском лесу не знавшую сбоев римскую военную машину императора Августа. Германцы сражались за свою землю и свою свободу.

Никто и подумать не мог, но ополчение бедных альпийских крестьян разгромило бронированную кавалерию Габсбургов. Швейцарцы сражались за свои горы и свою свободу.

Никто и подумать не мог, но притесняемые и гонимые нидерландские протестанты оказались сильнее непобедимой испанской армии католического короля Филиппа. Голландцы сражались за свою веру и свою свободу.

Никто и подумать не мог, но голодные, оборванные и плохо вооруженные ополченцы захолустных колоний разбили прекрасно обученную и вооруженную британскую колониальную армию. Американцы сражались за свою независимость и свою свободу.

Никто и подумать не мог, но небольшая финская армия смогла остановить «непобедимые и легендарные» дивизии Сталина, успешно делившего Европу с Гитлером. Финны сражались за свою страну и свободу.

Никто и подумать не мог, но украинская армия противостоит несопоставимой по численности российской. Украинцы сражаются за свою свободу.

История никогда никого ничему не учила (уж Россию – во всяком случае), но она дает явную надежду на то, что свобода снова победит имперскую гордыню, основанную исключительно на кровавой военной мощи.

Леонид Невзлин, Telegram

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