В Казахстане решили, что делать с попавшими в «ловушку» дальнобойщиками из Беларуси 1.06.2022, 11:16

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Решение приняло казахстанское министерство индустрии и инфраструктурного развития.

В Казахстане отменил запрет на «перецепку» для грузоперевозчиков из России и Беларуси. Об этом сообщает казахстанское министерство индустрии и инфраструктурного развития. Напомним, ранее в Казахстане транспортники задерживали белорусские и российские фуры с грузом, который перезагрузили в Беларуси из машин ЕС.

Напомним, с 16 апреля Беларусь ввела контрсанкции против европейских автомобильных грузоперевозчиков. Им можно только следовать в определенные логистические центры недалеко от границы для перегруза или перецепки. Дальше груз везли белорусские и российские перевозчики.

Однако, в Казахстане транспортники начали задерживать белорусские и российские фуры с грузом, который перезагрузили в Беларуси из машин ЕС. При задержании фур Казахстан ссылался на свои законы.

С 2017 года в Казахстане введены ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на «перецепку» — для защиты интересов национальных автоперевозчиков. Нельзя делать перегрузку в стране, которая не является пунктом отправления или назначения груза из третьих стран в Казахстан. Требования распространяются на зарубежных и казахстанских перевозчиков.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило, что из-за геополитической ситуацией ведомства России и Беларуси без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете «перецепки» до 1 января 2023 года. Однако в Казахстане запрет продолжал действовать.

Сейчас же Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявило о приостановлении запрета на перецепку для грузоперевозчиков из Беларуси и России. Как сообщается, компетентные госорганы и организации Казахстана и РФ проводят соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения.

«Казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации», — отметили в ведомстве.

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