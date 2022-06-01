Введут форму и отберут мобильники: лукашисты готовят новые правила для школьников 11 1.06.2022, 11:24

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Также будет сделан упор на пропаганду.

В школах и садах будут включать лукашенковский гимн и поднимать красно-зеленый флаг, с 2023 года введут обязательную школьную форму. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец .

Уже с сентября в каждой школе на информационных стендах появятся «10 золотых правил педагога». Что там будет, подробно не раскрывается. Но «учителя должны подтверждать высокий статус соответствующим внешним видом, поведением в соцсетях, правильно выстроенной коммуникацией с родителями. В ответ должны получать уважительное отношение».

По словам министра образования, учащиеся будут оставлять мобильники в специально оборудованных местах, их можно будет использовать только в учебных целях, например, при считывании QR-кодов.

Контроль за внешним видом также будет усилен. Ведомство прорабатывает введение с 1 сентября наступающего учебного года единых элементов школьной одежды для конкретного учреждения. А с 2023 года возможно введение обязательной школьной формы.

В каждой школе откроют музей или музейную комнату.

Кроме того, подготовлен приказ, в котором предусмотрено проведение на постоянной основе торжественных линеек с обязательным прослушиванием лукашенковского гимна, поднятием (выносом) красно-зеленого флага в дни государственных праздников.

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