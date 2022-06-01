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Литовский гигант деревообработки VMG Group остановил завод в Могилеве

  • 1.06.2022, 11:35
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Литовский гигант деревообработки VMG Group остановил завод в Могилеве

Также прекращены инвестиции в СЭЗ «Витебск».

Литовский гигант деревообработки VMG Group прекратил бизнес в Беларуси. Завод в Могилеве не работает, прекращены инвестиции в СЭЗ «Витебск», сообщает литовское издание BNS.

Литовский гигант деревообработки VMG Group остановил завод в Могилеве

Вопрос, что делать с белорусскими активами, — в стадии обсуждения. В Беларуси выпускались товары для компании IKEA. С 4 марта компания IKEA заявила о приостановке импорта и экспорта из Беларуси и России.

Однако первое время VMG Group бодрилась и заявляла, что продолжит работу в Беларуси. Могилевскую фабрику, штат которой составлял 2 тыс. человек, до конца марта перевели на 2/3 мощностей.

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