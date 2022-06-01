Войска РФ контролируют 70% Северодонецка
- 1.06.2022, 11:51
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Часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупационные войска контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.
"Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть продолжает бои внутри города", - подчеркнул Гайдай в Telegram.
Лисичанск полностью под контролем Украины.
По его словам, все свободные населенные пункты Луганской области постоянно под обстрелами.
"Эвакуация приостановлена. Гумпомощь в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов — на время этого может хватит", - подчеркнул Гайдай.