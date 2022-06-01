Войска РФ контролируют 70% Северодонецка 1.06.2022, 11:51

1,020

Часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупационные войска контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.

"Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть продолжает бои внутри города", - подчеркнул Гайдай в Telegram.

Лисичанск полностью под контролем Украины.

По его словам, все свободные населенные пункты Луганской области постоянно под обстрелами.

"Эвакуация приостановлена. Гумпомощь в Северодонецк нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов — на время этого может хватит", - подчеркнул Гайдай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».