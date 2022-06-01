закрыть
1 июня 2022, среда, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские пропагандисты бьются в истерике

  • Наталья Садыкова
  • 1.06.2022, 12:00
  • 1,902
Российские пропагандисты бьются в истерике

Не учите Пушкина в оригинале?

Российские пропагандисты бьются в истерике: возмущены, что русскую литературу в Украине преподают как иностранную, стихи Пушкина и Лермонтова (о, ужас!) изучают в переводе. Представляете уровень цинизма?

Перевели классику соседа в раздел зарубежной – он вторгнется на вашу землю, сровняет города с землей и убьет мирных граждан.

Не учите Пушкина в оригинале?

Сумасшедший царь отправит войско изнасиловать ваших детей и женщин. Носители великой культуры.

Для особо одаренных. Здесь Украина. Дети учатся на украинском языке и изучают украинскую литературу как родную. И даже меня, мать-казашку, это целиком и полностью устраивает. Не знать языка страны, где живет, может гость, оккупант или идиот. Мы себя ни к одной категории, слава Всевышнему, не относим, учим мову сами и радуемся, когда на ней бегло говорят наши дети.

Сейчас в Украине сносят памятники Пушкину. Считаю, что это задел на будущее.

Сегодня "освабаждают" русскоязычных, завтра придут "освабаждать" памятники Пушкину. Нет памятников – нет проблем. Когда в российских школах начнут изучать творчество Тараса Шевченко на украинском языке, можно будет вернуться к этому вопросу.

Наталья Садыкова, 24tv.ua

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников