Российские пропагандисты бьются в истерике Наталья Садыкова

1.06.2022, 12:00

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Не учите Пушкина в оригинале?

Российские пропагандисты бьются в истерике: возмущены, что русскую литературу в Украине преподают как иностранную, стихи Пушкина и Лермонтова (о, ужас!) изучают в переводе. Представляете уровень цинизма?

Перевели классику соседа в раздел зарубежной – он вторгнется на вашу землю, сровняет города с землей и убьет мирных граждан.

Не учите Пушкина в оригинале?

Сумасшедший царь отправит войско изнасиловать ваших детей и женщин. Носители великой культуры.

Для особо одаренных. Здесь Украина. Дети учатся на украинском языке и изучают украинскую литературу как родную. И даже меня, мать-казашку, это целиком и полностью устраивает. Не знать языка страны, где живет, может гость, оккупант или идиот. Мы себя ни к одной категории, слава Всевышнему, не относим, учим мову сами и радуемся, когда на ней бегло говорят наши дети.

Сейчас в Украине сносят памятники Пушкину. Считаю, что это задел на будущее.

Сегодня "освабаждают" русскоязычных, завтра придут "освабаждать" памятники Пушкину. Нет памятников – нет проблем. Когда в российских школах начнут изучать творчество Тараса Шевченко на украинском языке, можно будет вернуться к этому вопросу.

Наталья Садыкова, 24tv.ua

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