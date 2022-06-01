Украинские военные захватили БМП командира мотострелковой роты армии РФ 1.06.2022, 12:03

Опубликовано видео «распаковки».

Военнослужащие ВСУ захватили недалеко от российских позиций в районе Белогоровки Луганской области БМП командира мотострелковой роты ВС РФ.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео «распаковки» бронемашины, передает nv.ua.

Во время ее осмотра украинские военные обнаружили «полный ротный комплект новейших российских радиостанций П-168 Акведук, станцию правительственной связи, станцию разведки ПНСР, два тепловизорных прицела 1П93, много другой аппаратуры связи».

Кроме того, там же были найдены и документы командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады (город Алейск) капитана Дмитрия Фурдуя.

«Фактически вся БМП была забита личными вещами Фурдуя — в том числе награбленным в Украине имуществом. Следует обратить внимание, как много у российского ротного средств связи всех видов и систем питания, зарядных устройств, радиостанций. Противник уделяет большое внимание системам управления», — отметил Бутусов.

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