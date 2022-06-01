Появились подробности убийства средь бела дня в Волковыске 14 1.06.2022, 12:13

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Виталий Грищик

Фото: страница Виталия в VK

Что известно на данный момент?

Жуткое убийство произошло в Волковыске прямо на глазах у местных жителей в воскресенье 29 мая. Как рассказали очевидцы, трое мужчин подрались во дворе одной из многоэтажек. В итоге один из них умер от ножевого ранения. Нападавший смог скрыться, его до сих пор ищут. Журналисты издания zerkalo.io попытались узнать подробности происшествия.

В результате драки погиб 28-летний Виталий Грищик. На видео видно, что пока он лежит на траве, другой мужчина наносит ему резкие удары предметом, похожим на нож. Затем нападающий уходит, а после возвращается с битой и начинает бить уже ею.

Как сообщает милиция, нападавший — 30-летний Руслан Кузнецов. По состоянию на утро среды его еще не нашли, рассказали в Волковыском РОВД.

«Жалко, что девочка будет расти без отца»

Про нападавшего Руслана Кузнецова известно немного. Только то, что он родом из Волковыска и живет недалеко от места преступления. Его знакомый, с которым удалось поговорить, отзывается о нем негативно. Он не смог даже сказать, где работает Руслан.

— У него были проблемы с законом, — довольно обтекаемо отвечает собеседник.

О погибшем Виталии Грищике информации чуть больше. Родился и жил в Волковыске, работал на местном мясокомбинате. Мужчина был женат, с первой женой развелся. У него осталась шестилетняя дочь. Друзья погибшего говорят, что Виталий был неконфликтным человеком, отличным другом.

— Он был хорошим человеком, веселым, отзывчивым. В трудные моменты всегда был готов помочь, — рассказывает один из друзей мужчины. — И дочку он любил, часто забирал ее к себе, уделял много внимания. Жалко, что девочка будет расти без отца.

Третьего мужчину, который на видео лежит на траве, зовут Артур. Знакомый мужчины говорит, что он сильно пострадал, но сейчас находится дома.

То ли конфликт из-за девушки, то ли из-за оскорбления

Предысторию того, что было на видео, точно рассказать пока не может никто. Знакомый Руслана и Виталия говорит, что все началось с телефонного звонка.

— Руслан позвал их встретиться, поговорить с глазу на глаз. Они приехали просто поговорить с ним, а вышло то, что все видели на видео, — объясняет наш собеседник.

Бывшая теща Виталия, с которой у него сохранились хорошие отношения, говорит, что вероятная причина конфликта — девушка.

— Была драка, была «стрелка». Насколько мы знаем, из-за девушки, — поясняет она.

А вот очевидица событий, которая присылала в редакцию видео драки, говорит о другой версии.

— Со слов знакомых, накануне один другого назвал «петушарой». Они на воскресенье забили «стрелку», а этот непутевый дома ножик прихватил, — пересказывает читательница.

На видео драки действительно слышно, как нападавший бьет одного из мужчин со словами: «Ты кого петухом назвал?» Но непонятно, было ли это изначальной причиной ссоры.

Несколько наших собеседников также высказывали версии, что нападавший мог находиться в соcтоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом же говорится и в сообщении пресс-службы УВД Гродненского облисполкома.

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