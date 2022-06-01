Германия поставит Украине самую современную систему ПВО для защиты городов 10 1.06.2022, 12:14

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Об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ. Речь идет о зенитных ракетных комплексах «IRIS-T».

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, сообщает Der Spiegel.

С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники и т.п.

По словам Шольца, это поможет надежно оградить украинские города от налетов российской авиации. Кроме того, ВСУ получат радар слежения, который сможет выявить артиллерию.

Однако не все так просто. По информации издания Bild, если система ПВО будет передана, то она может заработать в Украине лишь с ноября.

Напомним, что в конце апреля Бундестаг потребовал от правительства поставок тяжелого вооружения в Украину и принял соответствующее заявление правящей коалиции и оппозиции.

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