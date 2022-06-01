закрыть
1 июня 2022, среда, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«От этого государства надо детей защищать»

3
  • 1.06.2022, 12:18
  • 4,420
«От этого государства надо детей защищать»

Что говорят о празднике 1 июня дети белорусов.

Сотни детей белорусов были вынуждены покинуть родную страну вместе с родителями, которые пострадали от репрессий. В канун Международного дня защиты детей EX-PRESS.BY поговорил с маленькими уроженцами Беларуси, которые живут в Польше, об этом празднике, а еще о самых важных событиях и вещах в их жизни.

Артур, 13 лет:

— 1 июня мы классом идем на интересную экскурсию во Дворец науки, а потом в парк. Как этот праздник проходил в Беларуси, я не помню. Помню, что я боялся за маму все время. Я учился в 7 классе, еще у меня есть сестра Алена, ей 6 лет. Нашу маму два раза забирали в тюрьму, ее долго не было дома. А потом она уехала в Киев, и мы остались с бабушкой. Сначала я не хотел уезжать из Беларуси, мне было страшно оставить школу, бабушку, своих друзей и свою комнату. Но надо было ехать к маме, она уже переехала в Польшу.

Перед самым отъездом я, сестра и бабушка были в церкви, оттуда вместе с нами по дорожке шли знакомые старики — мужчина и женщина. Алена смотрела по сторонам, читала вывески и всякие надписи. На стене было написано «Жыве Беларусь!», сестра прочитала и повторила несколько раз эти два слова. Эти люди, что шли с нами, начали кричать на малую матом, стыдить и даже вспомнили плохими словами нашу маму. Мне стало очень обидно и противно. И как-то все, с чем не мог расстаться, оторвалось.

Мы с сестрой в Польше уже почти год. Я, конечно, мечтаю приехать в Беларусь, к бабушке, побыть там, с друзьями встретиться. Но все изменилось, мы сейчас живем в Гданьске, учимся, мама работает, и у меня есть хорошие друзья. На всех наших праздниках и когда встречаемся с белoрусами, всегда громко говорим: «Жыве Беларусь!» и никто нас не ругает.

Женя, 14 лет:

— Международный день защиты детей касается Беларуси, потому что от этого государства надо детей защищать. У меня хорошие добрые родители, отец — предприниматель, мама — учитель. Их задерживали и штрафовали, к нам приходили какие-то женщины, описывали наше имущество — телевизор, компьютер, даже мое электро-пианино. Из-за этого пианино, которое родители не хотели отдавать, они все-таки собрали и заплатили огромный штраф. Это произошло накануне летних каникул, и у нас не хватало денег на поездку хотя бы на озера.

Я старалась не напрягать родителей, не просила ничего. Потом родителей сажали на сутки, и когда им засветил огромный штраф или даже уголовное дело, мы быстро уехали. Здесь, в Польше, мы под международной защитой, родители работают, мы снимаем квартиру, учим польский язык, я учусь в школе и в музыкальной школе тоже.

Валентин, 10 лет:

— Мы второй год живем в Польше, и я уже не знаю, не помню, какой день защиты детей был в Беларуси. А здесь 1 июня мы отправляемся в поездку классом на экскурсию. Здесь, кстати, в школу никогда не надо сдавать деньги, никакие и никогда. По крайней мере, на шторы, на бумагу или ремонт. В Беларуси живут мои бабушки и дедушки, по ним я очень скучаю и из-за них хочу вернуться в Жодино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников