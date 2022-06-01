«От этого государства надо детей защищать» 3 1.06.2022, 12:18

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Что говорят о празднике 1 июня дети белорусов.

Сотни детей белорусов были вынуждены покинуть родную страну вместе с родителями, которые пострадали от репрессий. В канун Международного дня защиты детей EX-PRESS.BY поговорил с маленькими уроженцами Беларуси, которые живут в Польше, об этом празднике, а еще о самых важных событиях и вещах в их жизни.

Артур, 13 лет:

— 1 июня мы классом идем на интересную экскурсию во Дворец науки, а потом в парк. Как этот праздник проходил в Беларуси, я не помню. Помню, что я боялся за маму все время. Я учился в 7 классе, еще у меня есть сестра Алена, ей 6 лет. Нашу маму два раза забирали в тюрьму, ее долго не было дома. А потом она уехала в Киев, и мы остались с бабушкой. Сначала я не хотел уезжать из Беларуси, мне было страшно оставить школу, бабушку, своих друзей и свою комнату. Но надо было ехать к маме, она уже переехала в Польшу.

Перед самым отъездом я, сестра и бабушка были в церкви, оттуда вместе с нами по дорожке шли знакомые старики — мужчина и женщина. Алена смотрела по сторонам, читала вывески и всякие надписи. На стене было написано «Жыве Беларусь!», сестра прочитала и повторила несколько раз эти два слова. Эти люди, что шли с нами, начали кричать на малую матом, стыдить и даже вспомнили плохими словами нашу маму. Мне стало очень обидно и противно. И как-то все, с чем не мог расстаться, оторвалось.

Мы с сестрой в Польше уже почти год. Я, конечно, мечтаю приехать в Беларусь, к бабушке, побыть там, с друзьями встретиться. Но все изменилось, мы сейчас живем в Гданьске, учимся, мама работает, и у меня есть хорошие друзья. На всех наших праздниках и когда встречаемся с белoрусами, всегда громко говорим: «Жыве Беларусь!» и никто нас не ругает.

Женя, 14 лет:

— Международный день защиты детей касается Беларуси, потому что от этого государства надо детей защищать. У меня хорошие добрые родители, отец — предприниматель, мама — учитель. Их задерживали и штрафовали, к нам приходили какие-то женщины, описывали наше имущество — телевизор, компьютер, даже мое электро-пианино. Из-за этого пианино, которое родители не хотели отдавать, они все-таки собрали и заплатили огромный штраф. Это произошло накануне летних каникул, и у нас не хватало денег на поездку хотя бы на озера.

Я старалась не напрягать родителей, не просила ничего. Потом родителей сажали на сутки, и когда им засветил огромный штраф или даже уголовное дело, мы быстро уехали. Здесь, в Польше, мы под международной защитой, родители работают, мы снимаем квартиру, учим польский язык, я учусь в школе и в музыкальной школе тоже.

Валентин, 10 лет:

— Мы второй год живем в Польше, и я уже не знаю, не помню, какой день защиты детей был в Беларуси. А здесь 1 июня мы отправляемся в поездку классом на экскурсию. Здесь, кстати, в школу никогда не надо сдавать деньги, никакие и никогда. По крайней мере, на шторы, на бумагу или ремонт. В Беларуси живут мои бабушки и дедушки, по ним я очень скучаю и из-за них хочу вернуться в Жодино.

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