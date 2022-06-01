Турция отменила требование ПЦР-тестов для въезда 1.06.2022, 12:29

Также отменено обязательное ношение масок.

Турция с 1 июня отменила обязательное требование о предъявлении негативных ПЦР-тестов или тестов на антитела к коронавирусу для въезда.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Оценивая текущую ситуацию с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пункты пропуска не потребуется уведомление о ПЦР-тесте с отрицательным результатом за 72 часа до въезда или отрицательном экспресс-тесте на антиген сроком до 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении МВД Турции.

В воскресенье 29 мая власти Турции отменили обязательное ношение масок, за исключением медицинских учреждений.

Решение было принято на фоне резкого снижения в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, власти Кипра с 1 июня отменяют все введенные из-за коронавируса ограничения на въезд, в частности, туристам не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации или ПЦР-тест на COVID-19.

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