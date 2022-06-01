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Торговый дом «Полесье» в Минске выкупили «Соседи»

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  • 1.06.2022, 12:36
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Торговый дом «Полесье» в Минске выкупили «Соседи»

Внутри будет не только супермаркет.

Две недели назад на торговом доме «Полесье» в минской Серебрянке заметили небольшой баннер с логотипом магазина «Соседи».

В крупной сети подтвердили, что выкупили легендарный ТД и рассказали Onlíner некоторые подробности проекта.

— По традиции мы не раскрываем условий сделки. Могу только сказать, что объект нам достался со всеми долгами «Полесья» (около 4 млн рублей) перед банками и поставщиками. Все обязательства мы намерены выполнить, — отметили в торговой сети.

Магазин «Соседи» откроется в середине лета на площадях прежнего торгового зала на втором этаже.

— Это будет супермаркет с обновленным торговым залом, новым освещением, собственным производством, кассами самообслуживания.

Режим работы планируют сделать продленным — до двух часов ночи.

— А по итогам первых месяцев работы примем решение о круглосуточном режиме, — рассказали представители компании.

В бывшем кафетерии, как и в других помещениях первого этажа, расположатся арендаторы: аптека, банк, пункт выдачи интернет-заказов, химчистки.

На вопрос, что теперь будет с брендом «Полесье» и уберут ли прежнюю вывеску, в «Соседях» ответили так:

— Мы ценим отношение жителей микрорайона к «Полесью», понимаем, что он был достаточно знаковым для Серебрянки, поэтому, конечно же, сохраним название торгового центра и оставим логотип на фасаде здания. Сейчас как раз идет работа над его концепцией. Также останутся в прежнем виде и некоторые элементы в интерьере.

Адрес этого магазина — проспект Рокоссовского, 62. Однако у торгового дома «Полесье» было еще и помещение магазина «Надежда» на Рокоссовского, 148. Его тоже выкупили.

— Да, по этому адресу также будет магазин «Соседи», но несколько позже, так как фасад здания требует ремонта, — заверили в торговой сети.

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