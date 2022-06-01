Почему собаки похожи на своих хозяев? 12 1.06.2022, 12:38

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Этому явлению есть довольно простое объяснение.

Существует распространенное мнение, что собаки, как правило, похожи на своих владельцев. Если вы слышали об этом, вам, вероятно, было интересно, правда это или нет, и, если да, то почему это происходит. Это может быть особенно верно, если вы сами замечали, что питомец вашего друга или ваш собственный так похожи на своих владельцев, пишет «Популярная механика».

Почему собаки похожи на хозяев

Во-первых, важно взглянуть на доказательства, касающиеся этого вопроса. В 2009 году японский психолог Садахико Накадзима провел эксперимент, чтобы выяснить, могут ли люди успешно сопоставлять фотографии собак и их хозяев. При этом в качестве дополнительного задания он попросил участников отличить реальные наборы изображений владельцев собак от поддельных. В обоих случаях результаты были достаточно статистически значимыми, чтобы сделать вывод о том, что сходство между владельцами и питомцами все же есть.

Более ранние исследования показывают, что люди склонны выбирать домашнее животное, которое в какой-то степени похоже на них, что также подкрепляет уверенность в этом факте. Но почему это происходит?

Ответ довольно прост: мы предпочитаем вещи, которые кажутся нам более знакомыми. Это психологический феномен, известный как «эффект знакомства с объектом». Это также может объяснить, почему люди все еще слушают радиостанции, которые проигрывают только старые мелодии, или почему люди могут быть готовы читать новые версии классических романов.

В этом случае, чтобы сказать, есть ли сходство между собакой и ее владельцем, важно посмотреть на лицо. Лицо — ключевая для нашего восприятия себя часть тела. Каждое утро мы смотрим на себя в зеркало, чтобы побриться, поправить волосы или нанести макияж. Поэтому, как и со всем остальным, на что мы смотрели много раз, мы можем видеть в некоторых собаках собственные лица и характер, что может объяснить, почему мы выбираем именно этих питомцев.

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