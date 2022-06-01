«Белорусскому телевизору зрители вообще не нужны» 6 1.06.2022, 12:52

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Как лукашенковская пропаганда встречается с реальностью.

Вчера кое-кто сказал, что пропаганда — это не стыдно и ее не надо стесняться. Вот, видимо, раньше они стеснялись каждый раз, когда пропагандировали. А не пропагандировать не могли. Поэтому все время стеснялись. Свет не видывал таких стеснительных пропагандистов, как в белорусском телевизоре, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

А теперь уже все. Стесняться больше не надо. Можно пропагандировать и получать удовольствие. Главный разрешил. Специально для этого вчера собрал совещание.

Потому что с экономикой он разобрался позавчера, с военной безопасностью вообще на прошлой неделе. Чем еще заняться, как не информационными войнами? Тем более, что заниматься экономикой — совершенно неблагодарное дело. Ты ей: «Экономика, рост! Раз, два!». А она в ответ показывает бюджетный дефицит по итогам апреля на 135 миллионов рублей.

Да и безопасность в последнее время начала беспокоить. В прежние времена хватало одного совещания, чтобы победить любого условного противника. А теперь приходится награждать невидимых бойцов невидимого фронта за невидимый подвиг. Потому что если отправить бойцов на какой-нибудь другой фронт, то сколько этих бойцов останется?

Неудивительно, что от этой неблагодарной действительности хочется в уютную виртуальность белорусского телевизора. Потому что в ней хорошо. И белорусские власти, по непостижимой для меня причине, считают, что на фронтах информационной войны они добились невиданных успехов.

Хотя, почему по непостижимой? Им же об этом рассказали в телевизоре. А о том, что за последний год уровень рейтинг доверия вместе с уровнем интереса к белорусскому телевизору упали до рекордных исторических минимумов, в телевизоре не рассказывали.

Просто белорусский телевизор не гонится за дешевой популярностью. Не доллар, чтобы каждому нравиться. Дешевая популярность она для порочных западных медиа. Белорусский телевизор гонится за дорогой популярностью. А дорогая популярность — это такая популярность, с которой свидетели стабильности получают увеличение на себя бюджетных расходов.

Поэтому белорусскому телевизору не надо нравиться всем своим зрителям. Если белорусский телевизор не нравится зрителям, так это проблемы самих зрителей. Белорусскому телевизору зрители вообще не нужны. Ему хватит одного, от которого зависят бюджетные трансферы.

Белорусской пропаганде не надо побеждать на фронтах информационных войн. Ей надо убедить в своих победах своего зрителя. Вот пока этот зритель верит, у белорусского телевизора все в жизни будет благополучно. С премиями и дешевыми кредитами на жилищное строительство.

Тут, правда, есть один риск. Когда представления о реальности в голове этого зрителя вступают в контакт с противоречащей им реальностью, могу возникнуть всякие неловкие моменты. Как со взятием Киева за три дня или Европой, капитулирующей под натиском великого переселения народов с белорусских границ. Насмотришься своего телевизора и ждешь для себя большого человеческого счастья.

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