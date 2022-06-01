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Бывший друг Путина рассказал, чего «башни» Кремля хотят от войны в Украине

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  • 1.06.2022, 12:58
  • 12,490
Бывший друг Путина рассказал, чего «башни» Кремля хотят от войны в Украине
Сергей Пугачев
фото: ТАСС

В победу РФ мало кто верит.

Мало кто верит в то, что РФ может победить в противостоянии военным путем, рассказал бывший друг российского президента Владимира Путина, экс-банкир Сергей Пугачев в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"…Нет, не хотят ("башни" Кремля свернуть войну с Украиной - Ред.). Они хотят ее выиграть", - считает собеседник.

Экс-друг Путина добавил, что победой в войне считалось бы, в частности, взятие противником Киева и свержение действующей власти.

"…Выиграть можно эту войну… в прямом смысле - военном, …захватить Киев и так далее, поставить там свое правительство и прочее. В это мало кто верит, потому что даже вот в этой изолированной стране есть, скажем, такое сарафанное радио и представление о том, что… все, что можно туда уже отдали, а ничего нового не предвидится…", - объяснил экс-банкир.

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