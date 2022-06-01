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Командование РФ «забрасывает» Северодонецк телами своих солдат

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  • 1.06.2022, 13:19
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Командование РФ «забрасывает» Северодонецк телами своих солдат

Офицер Нацгвардии Украины объяснил, почему потери оккупантов будут колоссальными.

Российская армия потеряет очень много солдат в боях за Северодонецк, потому что его защищают самые подготовленные украинские воины.

Об этом пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский сообщил в эфире телемарафона, передает УНИАН.

По его словам, в результате бомбардировок, обстрелов российской авиацией и артиллерией Северодонецк подвергся очень большим разрушениям. Сейчас в городе продолжаются уличные и маневровые бои.

"Ситуация достаточно сложная, ребята делают все что можно, чтобы сдержать противника. Я верю в их успех, потому что они провели очень много времени на тренировках: городской бой, бой в условиях леса, в поле. То есть они подготовлены к этому. Россиянам придется потерять очень много своих солдат в этом бою", - подчеркнул он.

По его словам, из-за сильных разрушений в городе врагу очень сложно закрепиться на определенных участках, где можно спрятаться и оборудовать себе защиту.

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