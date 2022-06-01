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В оккупированном Симферополе пытались поджечь военкомат

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  • 1.06.2022, 13:43
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В оккупированном Симферополе пытались поджечь военкомат

Видеофакт.

В оккупированном РФ Симферополе пытались поджечь военкомат. Мужчина ночью бросил в здание бутылку с коктейлем Молотова. Она разбилась, а мужчина скрылся. В настоящее время его разыскивают силовые структуры оккупантов.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Мужчина через забор бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата оккупанов, расположенного на улице Сельвинского. Он целился в окно, но не попал. Бутылка разбилась. Поджигатель скрылся.

Сейчас российские оккупанты изучают записи с камер наблюдения.

Официально об этом не сообщали. Нет информации и об установлении личности мужчины, бросившего бутылку.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории РФ уже подожгли 13 военкоматов. Поджигателей в большинстве случаев так и не нашли.

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