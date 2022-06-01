В оккупированном Симферополе пытались поджечь военкомат

В оккупированном Симферополе пытались поджечь военкомат1
- 1.06.2022, 13:43
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Видеофакт.
В оккупированном РФ Симферополе пытались поджечь военкомат. Мужчина ночью бросил в здание бутылку с коктейлем Молотова. Она разбилась, а мужчина скрылся. В настоящее время его разыскивают силовые структуры оккупантов.
Об этом сообщает «Крым.Реалии».
Мужчина через забор бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата оккупанов, расположенного на улице Сельвинского. Он целился в окно, но не попал. Бутылка разбилась. Поджигатель скрылся.
Сейчас российские оккупанты изучают записи с камер наблюдения.
Официально об этом не сообщали. Нет информации и об установлении личности мужчины, бросившего бутылку.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории РФ уже подожгли 13 военкоматов. Поджигателей в большинстве случаев так и не нашли.