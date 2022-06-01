Как выглядит самая маленькая и дешевая «однушка» с мебелью в Минске 1 1.06.2022, 13:58

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У квартиры есть один нюанс.

В базе Realt появилась самая маленькая (она же — самая дешевая!) квартира в Минске. Общая площадь это однушки на улице Ангарской составляет 16 «квадратов». Квартира полностью готова к проживанию — тут есть и современный ремонт, и кухня, и кое-какая мебель. Правда, будущий собственник должен будет узнать об одном нюансе, который может повлиять на его выбор.

Выставленная на продажу квартира-малютка находится по адресу: Ангарская, 20, корпус 3. Жилье располагается на 1-м этаже 9-ти этажного панельного дома 1974 года постройки, в тамбуре с соседней квартирой.

Судя по планировке, в квартире есть небольшая прихожая, зона кухни, гостиная и полноценный санузел. Во всей жилплощади имеется только одно окно, балкона нет.

Расположение у дома следующее: в 900 метрах − станция метро «Могилевская», под окнами − МКАД, неподалеку — школа № 109, магазины и прочая инфраструктура.

А теперь тот самый нюанс: в квартире нельзя прописаться, так как по документам это − административное помещение. При этом его можно использовать (вероятно, предыдущий владелец так и делал) как квартиру для проживания.

Заселиться в квартиру-офис можно прямо в день сделки.

Стоимость объекта — 29 тысяч долларов (1812 долларов — за «квадрат»).

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