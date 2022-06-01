Байден назвал цели США в войне Украины и России 1 1.06.2022, 14:04

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Глава Белого дома написал колонку для издания The New York Times.

Президент США Джо Байден в своей колонке для The New York Times четко определил цели Соединенных Штатов, которые встали на сторону Украины, оказав ей беспрецедентную помощь

Перевод историка Сергея Громенка.

Вторжение, которое, как думал Владимир Путин, займет несколько дней, длится уже четвертый месяц. Украинский народ удивил Россию и вдохновил мир своей самоотверженностью, мужеством и боевым успехом. Свободный мир и многие другие страны во главе с Соединенными Штатами встали на сторону Украины, оказав беспрецедентную военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

Поскольку война продолжается, я хочу четко определить цели Соединенных Штатов в этих усилиях.

Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и преуспевающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии.

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, в конце концов эта война «окончательно закончится только дипломатическим путем». Каждые переговоры отражают ситуацию на местах. Мы оперативно направили Украине значительное количество оружия и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занимать максимально сильную позицию за столом переговоров.

Вот почему я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя в Украине.

Мы продолжим сотрудничество с нашими союзниками и партнерами по санкциям против России, самым жестким из когда-либо введенных в отношении большой экономики. Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

Мы также пошлем еще миллиарды в виде финансовой помощи, как это санкционировано Конгрессом. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами по преодолению глобального продовольственного кризиса, который усугубляется российской агрессией. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии.

Мы также будем продолжать укрепление восточного фланга НАТО силами и средствами Соединенных Штатов и других союзников. И совсем недавно я приветствовал заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, шаг, который укрепит общую безопасность США и трансатлантическую безопасность за счет добавления двух демократических и очень способных военных партнеров.

Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и меня возмущают его действия, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться отстранения его от власти. Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем участвовать непосредственно в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продолжать войну только для того, чтобы причинить боль России.

Моим принципом на протяжении всего этого кризиса было: «Ничего об Украине без Украины». Я не буду давить на украинское руководство публично или частно с целью сделать какие-то территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам.

Переговоры Украины с Россией зашли в тупик не потому, что Украина отвернулась от дипломатии. Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по достижению прекращения конфликта путем переговоров.

Неспровоцированная агрессия, бомбардировка роддомов и домов культуры, насильственное перемещение миллионов людей делают войну в Украине глубокой моральной проблемой. Я встречался с украинскими беженцами в Польше — женщинами и детьми, которые не знали, какой будет их жизнь и что будет с их близкими, которые остались в Украине. Ни один человек совести не мог остаться равнодушным к этим ужасам и разрушениям.

Поддерживать Украину в трудный час — это не просто правильный поступок. В наших жизненно важных национальных интересах обеспечить мирную и стабильную Европу и дать понять, что прав не тот, кто сильнее. Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет другим потенциальным агрессорам сигнал о том, что они тоже могут захватить территорию и подчинить себе другие страны. Это ставит под угрозу выживание других мирных демократий. И это может означать конец международного порядка, основанный на правилах, и открыть двери для агрессии в других местах с катастрофическими последствиями для всего мира.

Я знаю, что многие люди во всем мире озабочены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине, хотя иногда риторика России с целью бренчать ядерной саблей сама по себе опасна и крайне безответственна. Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы совершенно неприемлемо для нас, как и для остального мира, и повлекло бы тяжкие последствия.

Американцы останутся с украинским народом, потому что мы понимаем, какова цена свободы. Это то, что мы всегда делали, когда враги свободы пытались запугать и подавлять невинных людей, и это то, что мы делаем сейчас. Владимир Путин не ожидал такой степени единства и силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы дрогнем или наше единство даст трещины, он так же ошибается.

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