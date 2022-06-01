Китайские ученые назвали неожиданную пользу сладкого кофе 2 1.06.2022, 14:05

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Для этого проанализировали привычки сотен тысяч британцев.

Кофе с сахаром может оказать положительное воздействие на продолжительность жизни, считают ученые из Южного медицинского университета в Гуанчжоу, пишет «Вокруг света».

Ранее исследователи уже выяснили, что употребление кофе может продлить жизнь, но сохраняется ли такой эффект при добавлении сахара, было неясно. Чтобы проверить это, китайские ученые изучили данные медкарт более 171 тысячи жителей Великобритании из UK Biobank.

Оказалось, что у людей, которые в течение семи лет пили кофе без сахара в любом количестве, риск смерти был ниже на 16–21% по сравнению с теми, кто вовсе избегал кофе.

Интересно, что риск преждевременной смерти у тех, кто имел привычку выпивать от одной до четырех чашек кофе с сахаром в день, оказался ниже на 29–31%. В среднем участники предпочитали добавлять в свой бодрящий напиток одну чайную ложку.

Ученым пока неясно, каким образом сахар в кофе связан с уменьшением рисков смерти, однако результаты могут успокоить совесть любителей «жидких десертов».

Единственный совет, который дали китайские исследователи, — не увлекаться напитками из кофеен и сетевых ресторанов, поскольку они могут куда быть более сладкими, чем кофе, который фигурирует в этой научной работе. Лучше (и намного экономнее) варить кофе дома.

Ранее кардиологи назвали, сколько кофе нужно пить в день, чтобы снизить риск инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также врачи выделили список продуктов, которые нежелательно запивать кофе.

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