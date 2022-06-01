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Бунт в «ДНР»: оккупанты были вынуждены отпустить «мобилизованных» студентов

  • 1.06.2022, 14:16
  • 6,620
Бунт в «ДНР»: оккупанты были вынуждены отпустить «мобилизованных» студентов
иллюстрационное фото

Женщины заблокировали воинскую часть в Донецке.

Российские оккупанты испытывают значительную нехватку живой силы в войне против Украины. Следовательно, "мобилизуют" на войну всех, кого могут, на оккупированных территориях. Из-за этого там происходят бунты.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Россияне не гнушаются забирать в свое войско с оккупированного Донбасса даже тех, у кого по их "правилам" есть формальные причины избежать призыва – студентов. Такое решение вызвало возмущение у родителей этих студентов, которые устроили бунты. При этом они даже блокировали воинские части, где этих студентов и удерживали.

Один из таких случаев бунта, когда женщины блокировали часть в Донецке, между собой обсуждали один из участников оккупационной армии с Донбасса со своим знакомым из российской армии.

По словам оккупантов, такие бунты дали результат. И студентов решили отпустить.

"Начали отпускать студентов, приехали их матери, подруги и устроили там протесты. Под**асы, незаконная мобилизация, вы ох**ли, куда вы наших детей привели. Движ сегодня был", – рассказал один из оккупантов.

Не "резервисты", а "добровольцы"

В то же время, оккупант с Донбасса пожаловался своему другу на отношение к тем, кого "мобилизуют" в Донецкой области. Их просто бросают на передовую как "пушечное мясо".

"Когда на "передок" бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно", – пожаловался оккупант.

Принудительная "мобилизация"

Россия в войне против Украины несет немалые потери живой силы. И чтобы их пополнить, использует жителей оккупированного Донбасса. Там проводят массовую мобилизацию. Мужчин забирают прямо с улиц. В интернете уже неоднократно были опубликованы видео "отлова" мужчин, которых забирают в армию.

Сами "мобилизованные" уже "шутят" о том, что "ДНР" теперь стала "ЖНР" – "женская народная республика". Все потому, что там почти не осталось мужчин.

В армию "призвали" и работников коммунальных служб. Следовательно, в некоторых городах оккупированного Донбасса проблемы с водоснабжением, ведь никто не может наладить систему.

Мобилизуют и студентов. И без особой подготовки бросают на передовую в горячие точки. Таким образом, их используют как "пушечное мясо" для обнаружения позиции украинских защитников. Ведь в России не считаются с потерями украинцев, которых принуждают воевать на их стороне.

Зафиксированы случаи, когда "мобилизованные" из Донецкой области устраивали бунты и отказывались ехать воевать в Луганскую область. Но среди причин – что это "другая республика".

Дошло до того, что матери и жены таких мобилизованных начали выходить на акции протеста, требуя вернуть сыновей и мужей домой. В ответ оккупанты включили репрессивную машину. Таких женщин стали задерживать и обвинять в работе на украинские спецслужбы. За это им грозит до 20 лет тюрьмы.

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