Магазинам duty free в Беларуси разрешили повышать цены 1 1.06.2022, 14:19

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Что теперь будет с продающимся в них товаром?

На pravo.by опубликовали постановление Cовмина №350 от 31 мая 2022 года. В нем есть важные изменения для магазинов беспошлинной торговли, пишет onliner.by.

В постановлении говорится, что требования об ограничении роста цен, а также нормативы рентабельности и торговых надбавок больше не распространяются на владельцев магазинов беспошлинной торговли. До этого цены на такие товары тоже могли расти, но не более чем на 1,2% к цене, которая была в последний день предыдущего месяца (или на предыдущую дату их реализации — в случае отсутствия товаров), или к цене на товар той же разновидности и расфасовки.

— Это значит, что теперь апрельское ограничение на повышение цен на товары в 1,2% не распространяется на магазины беспошлинной торговли как максимальный норматив рентабельности. То есть цены в duty free не будут регулироваться Совмином, и торговую надбавку можно будет устанавливать исходя из необходимости и без ограничений. При этом сам принцип магазинов беспошлинной торговли никуда не денется. Это по-прежнему будут магазины, продающие товары по цене без некоторых видов акцизов, пошлин и НДС при условии, что эти товары будут вывезены из страны, — комментирует налоговый консультант Вера Солянкова.

Постановление №350 вступает в силу после его официального опубликования.

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