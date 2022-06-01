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Кубок Стэнли: «Колорадо» пропустил шесть шайб от «Эдмонтона» и все равно победил

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  • 1.06.2022, 14:28
Кубок Стэнли: «Колорадо» пропустил шесть шайб от «Эдмонтона» и все равно победил

В головокружительной перестрелке команды забросили на двоих 14 шайб.

В первом матче финала Западной конференции "Колорадо" на своей площадке оказался сильнее "Эдмонтона".

В головокружительной перестрелке команды забросили на двоих 14 шайб, сообщает pressball.by.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал Западной конференции

Колорадо — Эдмонтон — 8:6 (3:2, 4:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 — Э.Кейн (13) (Нюджент-Хопкинс, Ямамото, 5.04). 1:1 — Комфер (3) (Ньюхук, Бураковски, 5.40). 2:1 — Маккиннон (9) (Девон Тэйвс, Макар, 15.10). 2:2 — Хаймэн (9) (Кулак, Макдэвид, 19.37). 3:2 — Макар (4) (19.46). 4:2 — Кадри (6) (Ландеског, Рантанен, 20.32-бол.). 4:3 — Р.Маклеод (2) (Фогеле, Нурс, 22.59). 5:3 — Рантанен (2) (Маккиннон, Лехконен, 24.38). 6:3 — Комфер (4) (Макар, Девон Тэйвс, 26.20). 7:3 — Кольяно (2) (Л.О'Коннор, 36.20). 7:4 — Макдэвид (8) (Драйзайтль, Э.Кейн, 36.51). 7:5 — Д.Райан (1) (З.Кассиан, Э.Бушар, 43.28). 7:6 — Нюджент-Хопкинс (5) (Драйзайтль, Макдэвид, 52.36-бол.). 8:6 — Ландеског (7) (59.38-п/в).

Счет в серии — 1-0.

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