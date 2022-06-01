СМИ сообщили, что главарь «ДНР» Денис Пушилин получил ранение 10 1.06.2022, 14:39

5,176

Денис Пушилин

Видео, которые публикуются с ним, могут быть старыми.

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в городе Лиман Донецкой области, сообщает РИА Мелитополь.

«По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой „ДНР“ Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы», — говорится в публикации.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Также не сообщается о характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».