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СМИ сообщили, что главарь «ДНР» Денис Пушилин получил ранение

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  • 1.06.2022, 14:39
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СМИ сообщили, что главарь «ДНР» Денис Пушилин получил ранение
Денис Пушилин

Видео, которые публикуются с ним, могут быть старыми.

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в городе Лиман Донецкой области, сообщает РИА Мелитополь.

«По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой „ДНР“ Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним — старые консервы», — говорится в публикации.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Также не сообщается о характере и тяжести ранений, которые мог получить Пушилин.

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