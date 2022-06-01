Экономист: Реакция властей на падение экспорта приведет к падению курса рубля 1 1.06.2022, 14:54

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Также режим может начать бороться с импортом.

В марте физические объемы белорусского экспорта просели примерно на 40% по сравнению с успешными месяцами прошлого года. В перспективе ситуация с внешней торговлей продолжит ухудшаться. Об этом говорится в аналитической работе BEROC (Киев) «Экспертный взгляд».

С началом войны просел экспорт

В последние 2−3 месяца соотношение физобъемов экспорта и импорта стало резко ухудшаться, в первую очередь за счет сжатия первого из них. В марте физобъем экспорта по сравнению со своими пиковыми значениями второй половины 2021 года просел почти на 40%. Больше всего снижение заметно в торговле нефтепродуктами и калийными удобрениями. Активно проседает также экспорт непродовольственных потребительских товаров, например, легковых автомобилей, мебели, приборов и аппаратуры, пишет старший экономический сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук. При этом практически не произошло снижения экспорта в Россию.

Но общую картину сглаживает также масштабное проседание импорта и сохраняющаяся хорошая ценовая конъюнктура. Эксперт отмечает, что влияние от принятых после начала войны санкций смягчили прошлогодние успехи внешней торговли.

Картина по экспорту будет ухудшаться

Санкции, введенные Евросоюзом после начала войны, полноценно начнут действовать после 4 июня. Это отрицательно скажется на экспорте белорусских товаров, и перед Минском актуальней будет стоять вопрос, как перенаправить потоки внешней торговли на другие рынки.

Белорусский бизнес за несколько месяцев сумел в некоторой степени адаптироваться к введенным санкциям, включая ограничения по торговле, банковским услугам и логистике. Но новые обострения в любой из этих трех составляющих может снова усложнить их положение. В целом же ситуация может двигаться как в сторону дальнейшего похолодания, так и перейти в состояние некоторой оттепели.

Неопределенности добавляют перспективы торговли с Россией. С одной стороны, с уходом многих компаний с российского рынка освобождается, белорусские компании могут занять их место на рынке. С другой стороны, из-за сжатия российской экономики в целом будет падать и спрос на продукцию. Перспективы ориентированного на российский рынок отечественного экспорта будут зависеть от того, какая из этих двух тенденций перевесит.

По оценкам эксперта, с большой вероятностью, ситуация во внешней торговле будет ухудшаться из-за высоких рисков для экспорта.

Как поведут себя власти в ответ на падение экспорта

Если надежда властей на сохранение временной устойчивости во внешней торговле не оправдается, то им придется реагировать на падение экспорта. В том случае, если белорусское правительство примет новую реальность и признает ухудшение внешней позиции, принимает доступные меры для сглаживания ситуации. Единственным доступным для этого инструментом будет обменный курс, отмечает Дмитрий Крук. В этом случае стоит ожидать падения белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, и по цепочке новых витков финансового стресса, что с большой долей вероятности приведет к полноценному финансовому кризису.

Не исключено, что вместо этого для сохранения положительного сальдо внешней торговли власти продолжат бороться с импортом. В этом случае экономика будет становиться еще более зарегулированной, продолжат активно снижаться объемы производства. В итоге белорусская экономика еще больше закроется от внешнего мира, а белорусы столкнутся ограничением потребительского разнообразия, снижение качества доступных на рынке товаров при их непропорционально высоких ценах.

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