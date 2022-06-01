В Беларуси продолжают задерживать травматологов-ортопедов 1.06.2022, 15:41

Режим разрушает медицину.

Задержания травматологов-ортопедов, похоже, продолжаются. По информации источников zerkalo.io, сегодня утром задержали еще минимум двоих медиков. Оба работали в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Насколько известно, на рабочем месте или дома задержали врачей 1-го отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрея Самусева и Олега Трофимова.

В самом медицинском центре журналистам пояснили, что Андрея Самусева и Олега Трофимова сегодня на рабочем месте нет.

— По крайней мере, сегодня их не будет. Когда будут — не знаю. Позвоните завтра-послезавтра, — сказали нам в справочной.

Напомним, 26 марта в Беларуси прошли массовые задержания врачей-травматологов: 35 медиков и пять представителей коммерческих структур. Среди задержанных был также и личный врач Лукашенко.

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