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На допросе в Шклове мужчина поджег себя и сотрудника милиции

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  • 1.06.2022, 15:51
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На допросе в Шклове мужчина поджег себя и сотрудника милиции

У сотрудника 90% ожогов тела.

Днем 31 мая в шкловском РОВД произошло ЧП. По словам местных жителей, в кабинете здания во время допроса мужчина устроил поджог, сотрудник райотдела получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Как сообщили журналистам zerkalo.io три не связанных между собой источника, ЧП произошло во вторник, 31 мая.

— Город обсуждает, очевидцы рассказывают, что мужчину вызвали на допрос, и он поджег себя и милиционера. В кабинете был пожар, остались следы на здании, — написал сотрудник одного из шкловских предприятий. — Знакомый видел обожженные вещи и кучу зевак возле РОВД.

По его словам, сотрудник милиции получил ожоги 90% тела и находится в районной больнице. Сотрудники шкловской ЦРБ подтвердили: туда поступил сотрудник милиции 1995 года рождения с ожогами тела 90%.

— Он в реанимации, а тот, кто устроил поджог, вроде как умер, — рассказали в больнице.

О том, что устроивший поджог мужчина погиб, говорил и еще один собеседник. По его словам, он пронес в здание бензин. Больше о нем на данный момент ничего неизвестно.

По информации издания, пострадавшего сотрудника зовут Дмитрий Ходоренко, ему 27 лет. В мае 2018 года на сайте районной газеты «Ударны фронт» выходила публикация о работе шкловского РОВД, в ней упоминался оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Ходоренко. Тогда он рассказывал, что устроился в райотдел в августе 2017 года, пришел после института МВД, «можно сказать, исполнил детскую мечту».

Спустя пять месяцев, в октябре 2018-го, на праздновании юбилея Уголовного розыска Беларуси Дмитрию Ходоренко вручили грамоту УВД Могилевского облисполкома, он был в звании старшего лейтенанта милиции. Осенью 2020-го тоже получил грамоту от начальника УВД.

Также сообщают, что в помещении во время пожара мог находиться еще один сотрудник милиции. Он не пострадал.

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