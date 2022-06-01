Ученые: Мужчины и женщины должны заниматься спортом в разное время 2 1.06.2022, 16:00

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Это влияет на эффективность тренировки.

Существует огромное количество научных работ, исследующих влияние времени суток на эффективность физических упражнений. Например, считается, что спорт прямо перед сном нарушает его, а упражнения утром, днем или ранним вечером, похоже, имеют свои плюсы и минусы, пишет «Популярная механика».

В рамках нового исследования ученые из Скидмор колледжа, США, задались целью изучить влияние физических упражнений в разное время суток, уделяя особое внимание половым различиям.

В исследовании приняли участие 27 женщин и 20 мужчин, проходивших 12-недельную программу упражнений (RISE), которую разработала команда специалистов. Тренеры занимались с добровольцами по 60 минут четыре дня в неделю, каждый день уделяя внимание сразу нескольким типам нагрузки. Единственная разница заключалась во времени. Одни занимались в период между 6:30 и 8:30 утра, а другие — с 18:00 до 20:00.

Все участники были в возрасте от 25 до 55 лет, они были здоровы, имели нормальный вес и вели активный образ жизни. В начале испытания ученые оценили их аэробную силу, мышечную выносливость, гибкость, чувство равновесия, а также их способность к прыжкам. Помимо этого, были взяты некоторые анализы и изучены такие показатели здоровья, как давление, процентное содержание жира и т.д.

Хотя состояние здоровья и работоспособность всех участников улучшились в течение 12 недель, независимо от времени суток, все равно были замечены некоторые различия.

Исследование показало, что у всех женщин, участвовавших в исследовании, уменьшилась область живота, бедер и процент общего жира в организме, а также снизилось кровяное давление. Однако группа, которая занималась утром показала лучшие результаты! Интересно, что в это время у мужчин, которые занимались спортом вечером, наблюдалось улучшение уровня холестерина, кровяного давления, коэффициента дыхательного обмена и окисления углеводов.

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