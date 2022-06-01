Никаких уступок 2 Telegram-канал «Баста!»

1.06.2022, 16:24

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У нас есть голос, которым мы каждый день должны напоминать, кто такой Лукашенко.

Диаспоры по всему миру не должны давать забыть о Беларуси. Нельзя останавливаться, пока все политические заключенные не будут освобождены. Нельзя молча смотреть на уничтожение профсоюзов и полную диктатуру руководства не предприятиях. У нас есть голос, которым мы должны напоминать каждый день о том, кто такой Лукашенко и как важно для всего цивилизованного мира избавиться от него.

Мы должны продолжать требовать самые жесткие санкции против режима. Никаких уступок, никаких диалогов с преступниками. Только после полной мирной передачи власти и освобождения политзаключенных можно вести диалоги о сроке тюремного заключения для Лукашенко и его соучастников.

Наши маленькие акции — большое напоминание для Запада.

Жыве Беларусь!

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