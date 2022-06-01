закрыть
1 июня 2022, среда, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин не оставил России шанса на выживание

8
  • Константин Боровой
  • 1.06.2022, 16:27
  • 12,182
Путин не оставил России шанса на выживание
Константин Боровой

Какой конец ее ждет?

Я думаю, что после распада России произойдет диссоциация. Возникнут государства, но надо ведь транспортировать нефть, нужна торговля.

В России очень много крупных, связывающих разные регионы, инфраструктур. Железная дорога, нефтепроводы, газопроводы и т.д. Много что. Армия.

Потом все это будет иначе и будут проходить какие-то объединения в общих интересах. Ну вот – создали государство Ичкерия и Татарстан. И образовалось государство, желающее их поработить, захватить. Понятно, что они будут объединяться и защищаться. Они хотят жить отдельно, но есть задачи коллективные – есть транспортные задачи, есть инфраструктурные задачи, есть задачи безопасности.

Я не настаиваю на этом, но когда мы обсуждали разные модели дезинтеграции, мне очень нравилась и казалась более естественной модель экономической автономии. То, что, если вы помните, перед распадом СССР называлось хозрасчет.

Элиты региональные уже сейчас достаточно автономны. То, что там представитель Путина, какой-то с четырьмя классами образования охранник, он ситуации не меняет. Там есть свои чекисты, которые, кстати, когда Навальный приехал их разоблачать, что они – строительная мафия, его отравили, аккуратно, не до смерти, но чтобы понял, что приезжать сюда больше не надо – в этот Томск, Омск, Новосибирск.

Я думаю, что это неважно, какая будет реакция у солдат-срочников в Украине. Силовики структурные, когда они объединены и синхронизируют свои деяния. Политически, экономично, экспертно, по-спецслужбам – они интересны, а сами по себе… У них на вооружении – легкое оружие, пистолеты. Что они могут сделать?

Москва постарается сдержать эти процессы автономизации. ФСБ, ГРУ – это армия. Я не думаю, что это нужно отдельно от армии рассматривать. Они постараются это сдержать. Но когда эти процессы возникнут не только в Чечне и Дагестане, но, скажем, в Чечне, Дагестане, Татарстане, на Дальнем Востоке, Якутии (в нескольких регионах), что будет? Что силовики могут с этим поделать? Ну, они постараются договариваться, призывать к благоразумию.

Ельцин начал первую чеченскую войну, чтобы остановить процесс федерализации. Федерализация началась, она была записана в конституции и началась. А секретарь свердловского обкома не умел руководить федерацией. Опыта не было. Он умел управлять унитарным государством. И вот он стал управлять унитарным государством.

Путин нанес колоссальный ущерб этой огромной стране. Это вред, не позволяющий больше вот в этой форме империи России выживать. Она распадется на мелкие государства, потому что это механизм выживания. Это не страшно, если говорить о гражданах. Да, будет переходный процесс трудным, могут быть конфликты.

Константин Боровой, Youtube

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников