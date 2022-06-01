«Пострадали 72 кадыровца»1
- 1.06.2022, 16:44
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Советник главы МВД Украины рассказал подробности о ранении главаря «ДНР» Пушилина.
Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в результате артиллерийского обстрела в Лимане, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее СМИ сообщали, что Пушилин получил ранение в Лимане, однако без подробностей.
Геращенко уточнил, что в результате обстрела пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять представителя оккупационной власти в Лиман.