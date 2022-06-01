закрыть
1 июня 2022, среда, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Пострадали 72 кадыровца»

1
  • 1.06.2022, 16:44
  • 12,100
«Пострадали 72 кадыровца»

Советник главы МВД Украины рассказал подробности о ранении главаря «ДНР» Пушилина.

Главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в результате артиллерийского обстрела в Лимане, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее СМИ сообщали, что Пушилин получил ранение в Лимане, однако без подробностей.

Геращенко уточнил, что в результате обстрела пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин, который вез представлять представителя оккупационной власти в Лиман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников