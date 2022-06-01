Украинские защитники сдерживают штурм Северодонецка

Украинские защитники сдерживают штурм Северодонецка2
- 1.06.2022, 16:56
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Оккупанты пытаются окружить Лисичанск.
Войска РФ пытаются выйти на административные границы Луганской области, штурмуют Северодонецк и пытаются окружить Лисичанск, сообщает спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
«ВСУ сдерживают наступление противника, который при поддержке авиации сосредоточился на захвате города Северодонецк, окружении Лисичанска и выходе на административную границу Луганской области», — сказал он во время брифинга, пишет «Новое время».
Мотузянык добавил, что с целью нанесения потерь и истощения личного состава ВСУ, россияне ведут огонь вдоль всей линии столкновения, применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО.
«На Северодонецком направлении наши подразделения сдерживают штурмовые действия противника в северных, южных и восточных районах города», — подчеркнул он.