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Украинские защитники сдерживают штурм Северодонецка

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  • 1.06.2022, 16:56
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Украинские защитники сдерживают штурм Северодонецка

Оккупанты пытаются окружить Лисичанск.

Войска РФ пытаются выйти на административные границы Луганской области, штурмуют Северодонецк и пытаются окружить Лисичанск, сообщает спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

«ВСУ сдерживают наступление противника, который при поддержке авиации сосредоточился на захвате города Северодонецк, окружении Лисичанска и выходе на административную границу Луганской области», — сказал он во время брифинга, пишет «Новое время».

Мотузянык добавил, что с целью нанесения потерь и истощения личного состава ВСУ, россияне ведут огонь вдоль всей линии столкновения, применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО.

«На Северодонецком направлении наши подразделения сдерживают штурмовые действия противника в северных, южных и восточных районах города», — подчеркнул он.

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