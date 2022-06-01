Посол Украины в Беларуси рассказал правду о «спецоперации» КГБ 12 1.06.2022, 17:11

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Белорусские спецслужбы взяли в заложники украинских водителей.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал правду о «спецоперации» КГБ. По его словам, во время обмена российских и украинских дальнобойщиков лукашисты фактически взяли в заложники украинцев и отказались их передавать, пока не получат белорусских водителей, застрявших на территории Украины. Об этом он пишет в «Фейсбуке».

«Украинские представители автоперевозчиков вели переговоры с российскими о взаимном обмене водителей, которые оказались в России (украинские) и в Украине (российские). Была достигнута договоренность о том, что местом «обмена» будет пограничный переход в Бресте. Автобус с украинцами приедет туда через Беларусь, а с российскими с Украины– через Польшу. И тут началась «спецоперация». Когда россияне пересекли границу и оказались в Беларуси, белорусские пограничники не выпустили украинских и поставили условие, что выпустят их только в «обмен на своих». Поселили их в отдельно стоящем вагоне и выставили вокруг охрану. То есть фактически взяли в заложники украинских водителей. Самим ли в голову пришло или совместно с россиянами это уже не важно», – написал Кизим.

По мнению посла, такая ситуация еще раз показывает, что территория Беларуси небезопасна для украинцев, в том числе и как место проведения мирных переговоров.

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