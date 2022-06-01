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Ученые объяснили, как люди выбирают имена

  • 1.06.2022, 17:15
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Ученые объяснили, как люди выбирают имена

Все дело в психологии.

О причинах всплесков и спадов популярности имен задумались ученые из Мичиганского университета. В статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior, они озвучили свои выводы: чем чаще родители выбирают какое-то имя сейчас, тем ниже вероятность того, что нынешние дети через двадцать лет так же назовут своих малышей, пишет «Вокруг света».

Ученые объясняют: все дело в психологии. Да, в повседневных решениях люди, как правило, копируют самый распространенный вариант. Но когда таких «копий» становится слишком много, включается другой механизм — протеста против давления.

В итоге новоиспеченные родители идут от противного и выбирают более редкие варианты. Так «раритеты» становятся мейнстримом.

«Это не касается библейских имен, например, Марии или Анны. Всегда, во все времена они обладают селективным преимуществом», — заявил Митчелл Ньюберр, биолог-эволюционист из Мичиганского университета.

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