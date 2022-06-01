Чиновники еще больше засекретили информацию про госдолг 6 1.06.2022, 17:27

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Раньше они признавали, что Беларусь — на грани долговой ловушки.

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил 61 млрд 85,2 млн рублей. Об этом сообщает Минфин. Эта сумма почти на 4,9 млрд рублей меньше, чем на начало апреля. При этом чиновники засекретили, занимала ли наша страна в апреле средства. К примеру, в данных за март Минфин сообщал, какие суммы страна выплачивала по госдолгу, а также сколько занимала средств, пишет zerkalo.io.

Напомним, на начало апреля госдолг составлял 65,9 млрд рублей.

Внешний госдолг на 1 мая был на уровне 18 млрд 56,6 млн долларов. С учетом курсовых разниц он вырос за апрель на 300,9 млн долларов.

Внутренний госдолг на начало мая составил 13 млрд 173,9 млн рублей. С учетом курсовых разниц это примерно на 32,4 млн рублей больше, чем месяцем ранее.

При этом Минфин не сообщает, занимала ли в апреле наша страна средства за границей или у населения. Ранее ведомстве перестало публиковать информацию, у кого конкретно Минск занимает деньги, а также с кем рассчитывается по займам.

Ранее чиновники признавали, что госдолг стал серьезной проблемой для экономики — «нарастает долговая спираль, фактически Беларусь находится на грани долговой ловушки». Одна из причин — влияние введенных западных санкций, уточняли в Минфине.

«Погашение осуществляется через рефинансирование. Нарастает долговая спираль, фактически Беларусь находится на грани долговой ловушки, когда будет необходимо привлекать средства не только для рефинансирования долга, но и на его обслуживание, — отмечали ранее чиновники. — Сдерживающим фактором развития стало превышение темпов роста по обслуживанию государственного долга над темпами роста доходов бюджета».

Напомним, в проекте республиканского бюджета на 2022 год было прописано, что в этом году чиновники хотят «залатать» дефицит бюджета в основном за счет внешних заимствований больше чем на 3,5 млрд рублей. К примеру, кредитов от международных финансовых организаций (каких — не было указано) планируют получить чуть больше 3,3 млрд рублей, но из них почти 1,3 млрд рублей пойдет на погашение основного долга. Проще говоря, часть новых займов уйдет на погашение старых долгов.

Во Всемирном банке ранее отмечали, что перспективы экономики Беларуси зависят от возможностей рефинансирования из-за значительного количества государственных

выплаты долга (2,4 миллиардов долларов в 2022 году и 3,3 миллиардов долларов в 2023 году). «Выпуск облигаций на российские рынки — один из вариантов, так как

доступ на финансовые рынки ЕС ограничен санкциями», — говорили ранее эксперты.

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